「ブレーブス１−２ナショナルズ」（２４日、カンバーランド）

２０２５年まで巨人で３年間プレーしたナショナルズのフォスター・グリフィン投手が先発して６回３安打無失点、６奪三振で６勝目を挙げた。

勝ち星は５月で日本時代のシーズンキャリアハイに並び、ナ・リーグ３位タイでドジャースのロブレスキーやパイレーツのスキーンズらと並んだ。

初回は２死一、二塁としたが、右打者のライリーを３球で追い込むと、１２５キロのカーブで見逃し三振に仕留めた。四回は先頭の二塁打をきっかけに１死満塁とされたが、右打者のホワイトを外角カットボールで遊ゴロ併殺。五、六回はともに三者凡退で片付けた。

今季からナショナルズに加入したグリフィンは、ここまで１１試合に登板して６勝２敗、防御率３・６３。チームで唯一、規定投球回に到達している。チームはナ・リーグ２位で首位のブレーブスとは９ゲーム差をつけられているが、ヒゲを伸ばした精悍の顔つきでエース級の奮闘を続けている。

グリフィンは２０２３年から３年間は巨人でプレー。ケガもあって３年間で通算１８勝ながら、２０２５年には防御率１・６２と結果を残し、今季からメジャーに復帰した。来日前はメジャーで通算７試合しか登板がなかった左腕が、日本球界を経て才能を開花させている。

ネットでは「別人？」「これ程の選手が３年間読売に在籍していたという奇跡」「まじ何で日本いた？」「グリフィンえぐすぎん？巨人で怪我なく稼働した世界線を見たかった」「巨人時代も最高６勝だったのにもう並んでて笑う」「巨人はこいつを獲得に動け！」などと驚きの声が相次いだ。