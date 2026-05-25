広島の新井貴浩監督（４９）が２６日から開幕する交流戦への意気込みを語った。目標として掲げたのがシーズン成績の５割復帰。「簡単じゃないと思うけど、粘り強くそこに近づけるように持っていきたいです」と力を込めた。

現在、チームは４４試合を終え、１８勝２４敗２分で借金６を抱えている。目標の５割復帰へ、交流戦１８試合で目指すのは１２勝６敗以上の成績。昨年、ソフトバンクは１２勝５敗１分で交流戦王者に輝いている。

「交流戦に苦手というのはない」と指揮官が言い切るように、近年は善戦が続いている。新井監督就任初年度の２３年は９勝９敗、２４年は１０勝８敗、２５年は９勝９敗と３年連続で勝率５割以上をマーク。指揮官は「一戦一戦しっかり戦いたい」と、一戦必勝の構えで白星を積み重ねていく青写真を描く。

チームは２４日・中日戦（バンテリン）で勝利し、２年ぶりの３カード連続勝ち越しを達成。同戦後、「いい試合ができつつあるので、また明日しっかり休んで交流戦に臨んでいきたい」と話していた指揮官。交流戦でさらに大きな波に乗る。カープは２６日からマツダでパ５位のロッテと対戦する。