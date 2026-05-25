女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘訣について明かした。

この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。

自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは、「激しい運動は必要ない」とし「生きていくだけで痩せていくような生活のメカニズムを手に入れること」が必要だと説明。

「ダイエットの一番の敵は血糖値」だといい「食べて血糖値がバーンと上がっちゃうと、それが脂肪になる。血糖値をいかに上げないかを意識しないといけない」と語った。

自身も実践している血糖値の上昇を抑える方法として「食べた後ちょっと動く。食べた瞬間10回スクワットするとか、ちょっと歩くとか。食べた後に動く」と紹介。

番組では食後の軽い運動で血糖値の上昇を10〜30％抑える可能性があるという医師による見解も紹介された。