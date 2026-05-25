こんな調子では、厳しい芸能界で生き残れない。安田大サーカスのクロちゃんが5月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。微妙なパフォーマンスを見せた若手タレントたちを一喝する場面があった。

【映像】クロちゃんが後輩タレントたちにダメ出し

当番組は、視聴者からのコメントが特定数に達すると、生歌唱をするのが習わし。この日は、開始30分で3000コメントを超えた。ここで、まずレギュラーメンバーの岡部麟がAKB48の「RUN RUN RUN」を熱唱。「かわいい！」「いいねぇ、やっぱべりんちゃんの歌声はね」などとスタジオを大いに沸かせた。

続けて、“クルーちゃん”と呼ばれるABEMAボートレースガールズの2人、モデルの羽方るなと元ラストアイドルの岡村茉奈が「かえるのがっしょう」を輪唱。岡部が大笑いすると、「ハモってみました！」「名曲です！」などと胸を張った。だが、クロちゃんは「えっと…ハモったのかもしれませんけど、今後、童謡とか、そういうのは一切ダメ！」と一蹴。中盤以降に、歌詞を見ずにカラオケを歌うミニコーナーが控えていることもあってか、「この後、歌うのがあるからって、分からなくなっちゃいけないからといって、そういうことするのはスタッフ、めっちゃ怒ってましたから」と告げた。

その流れで、夏からは“新クルーちゃん”が加わることも踏まえて、「本当にあなたたち、チェンジの可能性がありますんで、次から童謡とか、そういったものはダメ！」と強調。岡村の「こんな難しい歌、なかなか歌える人いないですよ」といった弁明も「はい、無理です。大丈夫です」と突き放すと、視聴者からも「これは反省会案件」「さすがのぬるさ」「減点してあげてw」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

