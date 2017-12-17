『ラストアイドル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ABEMA TIMES
「今まで会った中で一番ヤバイ芸能人が3人くらいて…」と裏話を告白
スポニチアネックス
長月は妊娠中で、SNSに「温かく見守っていただけますと幸いです」と投稿
日刊スポーツ
週刊女性PRIME
役で金髪にした写真を公開したが、「歳考えて」などの声が寄せられたという
9日に公式サイトで、5月31日をもって活動を終了することが発表された
長月は親しい友人に「結婚するからアイドルを辞める」と話していたと知人
文春オンライン
「最近、セクハラ発言が多すぎるので、丁重に謝罪してください」と注意
自身の恋人を奥村が定宿にしているホテルに連れ込んだようだと言及
選抜メンバー18人がダンスを披露するも、練習不足が見て取れる結果に
22日放送の番組で、このときの舞台裏とステージの様子が公開された
Smart FLASH
「ラストアイドル」に応募したのがきっかけで、アイドルになったという
14日、3000人の中から選ばれた、第2期暫定メンバー12人がお披露目された
オリコンニュース
「ラストアイドル」プロジェクトについては、プロデュースを続けるという
番組では、確定した7人で20日にリリースする「バンドワゴン」を初披露