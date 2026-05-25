中村倫也、ロケ中にメールしていた友人との意外な関係性にスタジオ驚き「やばいね」「すげぇ」
【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の中村倫也が24日放送のTBS系「バナナマンのせっかくグルメ！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。ロケ中に連絡を取り合っていた友人との関係性にスタジオから驚きの声が上がる場面があった。
【写真】中村倫也に友人を紹介した人気芸人
この日の放送では、中村と俳優のムロツヨシが、MCを務めるお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の地元である神奈川・相模原を訪問。商店街を歩いている最中、中村は「ちょっとムロさん、一瞬いいですか？ちょっと連絡。メール」と足を止め、自身のスマートフォンを手にした。ムロが「メール？」「何？」と尋ねると、中村は「あの今…スズキタケヤスとメールしてて」と連絡を取り合っている相手の名前を明かした。
戸惑いながら「スズキタケヤス…？」と聞き返すムロに対し、中村は「あの〜、日村さんの中学の同級生のおじさんです」と説明。ムロは「知らないよ〜！スズキさんに申し訳ないけど、知らないよ〜！」と笑顔でツッコミを入れ、中村が「僕、友達なんです」と続けると「マジで！？」と驚きの声を上げた。
番組では、約7年前に日村からタケヤスさんを紹介された中村が意気投合し、今では日村抜きでも遊びに行くほど親交を深めていることも明かされ、スタジオも「えーっ！」「日村さん抜きで！？」「タケヤス＆中村で行ってんの？やばいね」「すげぇ」と盛り上がった。（modelpress編集部）
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◆中村倫也、ロケ中に届いたメール相手
この日の放送では、中村と俳優のムロツヨシが、MCを務めるお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の地元である神奈川・相模原を訪問。商店街を歩いている最中、中村は「ちょっとムロさん、一瞬いいですか？ちょっと連絡。メール」と足を止め、自身のスマートフォンを手にした。ムロが「メール？」「何？」と尋ねると、中村は「あの今…スズキタケヤスとメールしてて」と連絡を取り合っている相手の名前を明かした。
◆中村倫也、友人との意外な関係性にスタジオ驚き
戸惑いながら「スズキタケヤス…？」と聞き返すムロに対し、中村は「あの〜、日村さんの中学の同級生のおじさんです」と説明。ムロは「知らないよ〜！スズキさんに申し訳ないけど、知らないよ〜！」と笑顔でツッコミを入れ、中村が「僕、友達なんです」と続けると「マジで！？」と驚きの声を上げた。
番組では、約7年前に日村からタケヤスさんを紹介された中村が意気投合し、今では日村抜きでも遊びに行くほど親交を深めていることも明かされ、スタジオも「えーっ！」「日村さん抜きで！？」「タケヤス＆中村で行ってんの？やばいね」「すげぇ」と盛り上がった。（modelpress編集部）
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