ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」始動 51％増量に過去最大となる『63％増量焼そば』も
ローソンが、6月2日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」をスタートする。定番となった「盛りすぎチャレンジ」に加え、新たに2商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」や、味を濃くした「濃すぎチャレンジ」などを投入。創業51周年にちなみ、計50商品を展開する大型企画となる。
【画像】ハンバーグ＆竜田×メンチの“いいところ取り”も！対象メニュー
今回の企画は、物価高が続く中で“おトクさ”と“ワクワク感”を同時に打ち出す取り組みだ。2023年2月から実施している「盛りすぎチャレンジ」は今回で8回目。期間中の1店舗あたり平均来店客数が前年比約5％増になるなど支持を集めてきた。
目玉となるのは、価格据え置きのまま重量などを約51％増量した「盛りすぎ」シリーズ。6月3日の「ローソンの日」には、過去最大となる約63％増量商品も登場する。
新企画「合わせすぎチャレンジ」では、人気商品の“いいところ取り”を狙った組み合わせ商品を発売。「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（税込192円）は、欧風カレーパンとメンチカツを1つにまとめた商品。「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（税込697円）は、「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の2種類を同時に楽しめる仕様になっている。
さらに、「濃すぎ 超特濃オレンジ」（税込248円）は従来品比約51％濃い味わいを実現。「酸っぱすぎ 塩レモネード」はレモン果汁を2倍に増量、「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」はつぶあんを2倍使用するなど、味のインパクトを強化した商品も展開する。
「ローソンの日」記念商品としては、「ソース焼そば63％増量」（税込559円）を6月2日、3日の2日間限定で発売。従来品比で麺重量を約63％増量し、過去最大規模のボリュームを実現した。
このほか「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」「盛りすぎ！どらもっちあんこ＆ホイップ」など人気スイーツも増量版で登場。食品以外では通常の2倍の長さとなる「伊澤やわらかロングタオル」など日用品も対象となる。
【画像】ハンバーグ＆竜田×メンチの“いいところ取り”も！対象メニュー
今回の企画は、物価高が続く中で“おトクさ”と“ワクワク感”を同時に打ち出す取り組みだ。2023年2月から実施している「盛りすぎチャレンジ」は今回で8回目。期間中の1店舗あたり平均来店客数が前年比約5％増になるなど支持を集めてきた。
新企画「合わせすぎチャレンジ」では、人気商品の“いいところ取り”を狙った組み合わせ商品を発売。「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（税込192円）は、欧風カレーパンとメンチカツを1つにまとめた商品。「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（税込697円）は、「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の2種類を同時に楽しめる仕様になっている。
さらに、「濃すぎ 超特濃オレンジ」（税込248円）は従来品比約51％濃い味わいを実現。「酸っぱすぎ 塩レモネード」はレモン果汁を2倍に増量、「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」はつぶあんを2倍使用するなど、味のインパクトを強化した商品も展開する。
「ローソンの日」記念商品としては、「ソース焼そば63％増量」（税込559円）を6月2日、3日の2日間限定で発売。従来品比で麺重量を約63％増量し、過去最大規模のボリュームを実現した。
このほか「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」「盛りすぎ！どらもっちあんこ＆ホイップ」など人気スイーツも増量版で登場。食品以外では通常の2倍の長さとなる「伊澤やわらかロングタオル」など日用品も対象となる。