アメリカメディアは24日、アメリカとイランの合意内容について、ホルムズ海峡の再開や60日間の停戦延長が含まれていると報じました。ただ、焦点であるイランの核開発問題については継続協議となっていて、合意に至るかは依然不透明です。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は24日、アメリカとイランが近く合意するとする内容を報じました。ホルムズ海峡の再開や60日間の停戦延長などが含まれているということです。

一方、両者の立場の隔たりが大きいイランの核開発問題をめぐっては、イランが核兵器を持たないことを確約することや、備蓄しているウランを撤去することなどについては、停戦期間中に継続して交渉するとしています。

トランプ大統領は24日、自身のSNSで「イランとの関係は、専門的で生産的なものになりつつある」と合意が近づいているとの認識を強調しています。

ただ、イランメディアは24日、「核問題に関しては、何も受け入れていない」「イランの資産の凍結が解除されない限り合意は成立しない」と、合意に否定的な見方を示しています。