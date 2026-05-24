激闘POを制したアヤックス、ECL権を獲得！板倉滉＆冨安健洋は途中出場、PKは蹴らず。日本代表DF２人はこれがオランダ名門最終戦？
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが５月24日、カンファレンスリーグ（ECL）の出場権を争うプレーオフ決勝で、ユトレヒトと対戦。北中米ワールドカップの日本代表に選出された２人は、揃ってベンチスタートとなった。
レギュラーシーズン５位のアヤックスは、勝点３差で６位のユトレヒト相手に中々先制を奪えない。37分にはロングスローから、バウマンが身体を倒しながらオーバヘッド気味にシュートを放つが、枠を外れる。
後半に入って52分にモキオが放ったシュートは、惜しくもクロスバーを叩く。
０−０が長く続くなか、85分に４人目の交代で板倉を投入。さらに、延長戦に突入して迎えた95分に冨安を送り込むと、その直後だった。FKの流れから33歳の主将クラーセンが、利き足とは逆の左足で鮮やかにネットを揺らし、ついに均衡を破る。
ただ、リードを守り切れず。106分にゼキエルに同点弾を浴びる。
結局、１−１でPK戦までもつれ込むと、後攻のアヤックスは全員が成功させたのに対し、先攻のユトレヒトは１人目と５人目が失敗。激闘を制したアヤックスが、ECLの出場権を獲得した。板倉と冨安は、PKを蹴らなかった。
なお、日本代表DFコンビは１シーズンでの退団が取り沙汰されており、今季最終戦のこの一戦がオランダ屈指の名門ラストマッチとなる可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
レギュラーシーズン５位のアヤックスは、勝点３差で６位のユトレヒト相手に中々先制を奪えない。37分にはロングスローから、バウマンが身体を倒しながらオーバヘッド気味にシュートを放つが、枠を外れる。
０−０が長く続くなか、85分に４人目の交代で板倉を投入。さらに、延長戦に突入して迎えた95分に冨安を送り込むと、その直後だった。FKの流れから33歳の主将クラーセンが、利き足とは逆の左足で鮮やかにネットを揺らし、ついに均衡を破る。
ただ、リードを守り切れず。106分にゼキエルに同点弾を浴びる。
結局、１−１でPK戦までもつれ込むと、後攻のアヤックスは全員が成功させたのに対し、先攻のユトレヒトは１人目と５人目が失敗。激闘を制したアヤックスが、ECLの出場権を獲得した。板倉と冨安は、PKを蹴らなかった。
なお、日本代表DFコンビは１シーズンでの退団が取り沙汰されており、今季最終戦のこの一戦がオランダ屈指の名門ラストマッチとなる可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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