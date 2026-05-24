「戦えない選手がピッチに立ったら…やめましょう」東京V指揮官が言葉を濁す。０−６惨敗後に自責の念「100％僕の問題」

「戦えない選手がピッチに立ったら…やめましょう」東京V指揮官が言葉を濁す。０−６惨敗後に自責の念「100％僕の問題」