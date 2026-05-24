◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―０ヤクルト（２４日・横浜）

ＮＰＢでの現役引退を決断したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）が１―０の７回２死の場面で代打で登場。両軍ファンから拍手が送られる中、打席へと向かった。２ストライクから最後は１５２キロの直球で空振り三振に打ち取られ、現役の最終打席を終えた。四方から降り注ぐビシエドコールにヘルメットを取って頭を下げた助っ人。ベンチでは仲間たちと健闘をたたえ合っていた。

チームは２回に戸柱の犠飛で奪った１点を４投手の継投で守り切り連敗を２でストップ。試合後はグラウンドに出たビシエド。自身の応援歌が流れ、ビシエド・コールに包まれる中、笑顔で帽子をとって応えた。

さらにお立ち台にも招かれたビシエド。「ここへ来てからどんなときも素晴らしい声援が力になりました。ありがとうございました」。筒香からチームメートのサインが書かれたユニホーム、京田から花束を受け取ると、そこまでの笑顔が崩れ、目には涙が浮かんだ。「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＫＯＨＡＭＡ！」と締めると、温かい拍手を浴びた。最後は仲間から胴上げされ、６度宙に舞った。野球への真摯な姿勢で愛された助っ人が、スタジアムを去った。