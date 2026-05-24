24日の日本ハム戦で開催される「王貞治レガシーデー」に出席する

英雄の“凱旋”に沸いた。ソフトバンクで絶対的守護神として活躍したデニス・サファテ氏が22日、本拠地のみずほPayPayドームを訪問した。45歳になっても色褪せぬ姿に「サファテ先生相変わらずかっこよい」とファンも目を丸くしている。

思い出が詰まった本拠地を堪能した。かつての熱気を感じさせるドームの選手専用通路に姿を見せたサファテ氏は、自身の写真を見つけると丁寧にサインを入れ、歴代レジェンドの写真を懐かしそうに観覧した。

サファテ氏は2017年に歴代最高となるシーズン54セーブを記録し、NPB通算で234セーブを挙げた球史に残る伝説の助っ人だ。今回は、24日にみずほPayPayドームで開催される日本ハム戦の「王貞治レガシーデー」に出席するために福岡を訪れている。

2021年11月に現役を引退し、本拠地に帰還した45歳のレジェンドに対し、SNS上のファンからは「おかえり」「変わってないなぁ」「ハリウッドスターっぽくなってるな」と熱い称賛が相次いだ。さらに「今日登板できる？」「今日から、ブルペン待機お願いします」「そのままベンチ入りしよ」「今すぐユニフォーム着ろ!!」「今からでも入れませんか？」と復帰を熱望する声が溢れていた。（Full-Count編集部）