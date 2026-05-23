この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪急うめだ本店（大阪市北区）屋上広場で5月20日、「うめだ阪急ビアガーデン」が始まった。

約30種類のデリやフリット、ピザが食べ放題で、ビール、カクテル、ハイボール、ワイン、日本酒など全120種類が飲み放題のビアガーデン。今年のテーマは「旅する屋上ビアガーデン」で、「アジア・日本」（5月20日～7月7日）、「アメリカ・メキシコ」（7月8日～8月25日）、「ヨーロッパ」（8月26日～10月12日）の「3つの旅」ブースが登場する。

プランは、「スタンダードプラン」（席利用120分、飲み放題90分、1人5,000円）、メインにBBQプレートが付く「プレミアムプラン」（同、1人6,000円）など。営業時間は17時～22時。10月12日まで。

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