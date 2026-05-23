旅行専門の出版社「旅行人」（東京都練馬区）は5月19日、出版、販売活動を終了したと発表しました。同社代表で作家の蔵前仁一さん（70）はまいどなニュースの取材に対し、「会社を平穏に閉じられ、やり切った気持ち。今後は旅を楽しみたい」と話しました。



【写真】「バックパッカーのバイブル」とも呼ばれた「ゴーゴー」シリーズ

「バックパッカーの教祖」として人気に

蔵前さんは1980年代、アジア各国を旅した記録「ゴーゴー・インド」「ゴーゴー・アジア」（いずれも凱風社）を出版しました。当時はインターネットもスマートフォンも普及しておらず、紙のガイドブックが主流の時代。リュック一つ、体当たりの貧乏旅行記は多くの若者に影響を与え、蔵前さんは「バックパッカーの教祖」と呼ばれました。



1988年10月に自ら、バックパッカー向けのミニコミ誌「遊星通信」を創刊。モノクロ12ページ、定価100円、発行部数50部でのスタートでした。滞在していたアフリカで手書きの誌面を仕上げ、日本の読者へエアメールで直接送ったことも。順調に部数を伸ばし、1993年10月に誌名を「旅行人」に変更し、月刊化。1995年には発行部数2000部を達成し、有限会社旅行人を設立しました。



経営者になっても野心なく

執筆陣の中には、旅を通じて出会った人たちもおり、多くの旅行作家を世に送り出しました。その一方で、蔵前さん自身は、経営者としての責務が増え、自由気ままに旅をする機会が減りました。



「執筆された人たちに、好きな本を出してもらうために出版社を作った。雑誌を作るのは楽しみで、本を作るのも大好き。でもビジネスマンとしての野心はない。会社経営は責任が出てくるし、面倒臭い。時間にも縛られる。経営者の仕事は自分には向いていないから嫌だった」（蔵前さん）



インターネットの発達に伴い、旅の情報を得るツールは紙からデジタルへ移行。月刊「旅行人」は2012年に休刊し、その後は「細々と単行本を出してきました」（蔵前さん）。



10年ほど前から会社を畳む準備

年齢のこともあり、会社を畳むことは10年ほど前から考えていました。社内の在庫を廃棄処分するのは忍びなく、バーゲンセールをくり返しながら、徐々に規模を縮小。ようやくめどがついたタイミングで活動終了を発表しました。会社のホームページも閉鎖する予定だといいます。



現在の心境は。



「会社を平穏に閉じられ、やり切った気持ち。肩の荷が下りてうれしい」（蔵前さん）



今後は個人として執筆活動を続ける予定。中国や東南アジアへの旅も計画しており、「この年になって（責任が）軽くなるのはうれしい。今後は旅を楽しみたい」と声を弾ませました。



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終了を知った往年のファンらは、SNS上で「さみしいお知らせ」「長い間お疲れさまでした」「インターネットがない頃のバイブルでした」「人生を変えてくれた出版社」「さようなら私の青春」などと反応しています。



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▽蔵前仁一さん…1956年鹿児島県生まれ。慶応大学法学部政治学科卒。主な著書は「新ゴーゴー・インド」「新ゴーゴー・アジア」「シベリア鉄道9300キロ」（いずれも旅行人）、「旅で眠りたい」（新潮社）、「あの日、僕は旅に出た」（幻冬舎）など多数。最新刊は「ホーボー・インド」（産業編集センター）。実家は鹿児島県霧島市にある1917（大正6）年創業の老舗旅館「旅行人山荘（旧・丸尾温泉旅館）」。



（まいどなニュース・金井 かおる）