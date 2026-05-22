『ライジングサン』第3弾出演アーティスト発表。おとぼけビ〜バ〜、黒夢、名誉伝説ら初出演＆日割りも公開

今年の8月14日（金）と8月15日（土）に26回目の開催を迎える『RISING SUN ROCK FESTIVAL（ライジング・サン・ロックフェスティバル）』が、第3弾出演アーティストを発表した。

今回発表となったのは19組のアクト。初日の8月14日(金)への出演は、クリープハイプ、深夜枠に出演するASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、初出演のコレサワなど5組が出演する。

オールナイトで開催される8月15日(土)への出演は、最多出演バンドの東京スカパラダイスオーケストラをはじめ、UVERworld（ウーバーワールド）、Awich（エーウィッチ）、初出演となる黒夢、おとぼけビ〜バ〜など14組が発表された。

また、今回発表されたアーティストのうち、『RISING SUN ROCK FESTIVAL』初出演となるのは、UNFAIR RULE（アンフェアルール）、おとぼけビ〜バ〜、黒夢、コレサワ、須藤寿 GATALI ACOUSTIC SET、名誉伝説の6組。

おとぼけビ〜バ〜は、2009年に京都で結成した4人組ガールズ・バンド。2018年には「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）」、2025年には「Lollapalooza（ロラパルーザ）2025」など、世界の音楽フェスに出演し、海外でも注目を集めてきた。

黒夢は、清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。1994年にメジャーデビューし、「for dear」やアルバム『feminism』などで90年代のロックシーンに存在感を示した。2025年には約10年ぶりに復活し、『SUMMER SONIC（サマーソニック） 2025』など各地フェスにも出演している。

名誉伝説は、2023年5月に1st Single「ラヴィング」をリリースして活動を開始したバンド。2025年6月からは、こたに（Vo.）とけっさく（作詞作曲／Gt.）による2人組バンドとして新章をスタートさせた。リリース楽曲がSpotifyプレイリスト「キラキラポップ：ジャパン」「Early Noise」「She Rocks」などのカバーアーティストに選出されるなど、注目を広げている。

すでに出演が発表されているアクトの出演日も明らかに。北海道の夏に広がる“音楽の街”へ向けて、開催ムードが高まりそうだ。

【開催概要】

名称：RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO日程：2026年8月14日（金）・15日（土）※雨天決行・オールナイト開催14日 Open 10:00／Live Start 14:00／Live End 23:00 予定15日 Open 10:00／Live Start 12:30／Live End 05:00（16日）予定会場：石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ（北海道石狩市新港中央1丁目／小樽市銭函5丁目）公式サイト：https://rsr.wess.co.jp/2026/

【第3弾出演アーティスト】

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO

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