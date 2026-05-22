敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。この試合を終え、従来ありえないと思われる“異常事態”を生んでいた。

投打で見る者を魅了した。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は2三振を奪って三者凡退に抑えた。最後は98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームで3番シーツを空振り三振に斬った。3回までは9者連続でアウトを重ね、4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、外角低めへのスイーパーでタティスJr.を併殺打に打ち取った。5回無失点で降板し、規定投球回に届かずも防御率は「0.73」となった。

ドジャースの今季50試合目となった一戦。大谷は打者として打率.272、8本塁打、26打点。OPSは.885で一流打者の基準とされる.800を問題なく超えている。投手としても4勝2敗、54奪三振、WHIP0.84と躍動。防御率に至っては0.73で、OPSを下回る驚異的な数値を残している。

シーズンの約3分の1を消化してもなお防御率0点台をキープする大谷。ドジャースは、21日（同22日）は試合がなく、22日（同23日）に敵地でブルワーズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）