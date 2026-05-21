「聞いていて心地よい」男性が選んだ“声が魅力的だと思う30代女性俳優”ランキング！ 2位「長澤まさみ」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、長澤まさみさんです。静岡県出身の女性俳優です。初主演映画『ロボコン』での新人俳優賞をはじめ、『キングダム』などで日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に輝く実力派です。映像作品での圧倒的な演技力に加え、『コクリコ坂から』や『SING/シング』などでは声の出演も果たしています。登場人物の感情を豊かに表現する、透明感と力強さを併せ持つ声が魅力です。
▼回答者コメント
「明るい役の時の弾けるような声も素敵ですが、近年見せるシリアスな役どころでの、少し低めで落ち着いたトーンにはハッとさせられます」（40代男性／宮城県）」
「芯が通っていてハリがあり、透明感と力強さを同時に感じさせる魅力的な声だから」（30代男性／富山県）」
「親近感を感じるしゃべり方発声をしていると思う」（30代男性／茨城県）」
見事1位を獲得したのは、新垣結衣さんでした。沖縄県出身の新垣さんは、2005年の俳優デビュー以降、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）のようなコメディーからNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のような重厚な作品まで幅広くこなします。彼女の魅力の1つは、耳に心地よく響く優しくて温かな声です。その包み込むような声質が、演じるキャラクターに確かな説得力をもたらしています。
▼回答者コメント
「柔らかくて安心感のある声で、聞いていて心地よいと感じます。強すぎない自然なトーンが、どんな役にも馴染みやすいと思います」（30代男性／茨城県）」
「線が細い感じだがとても優しい声で癒やされそう」（40代男性／大阪府）」
「メルティーキッスの声色が良かったので」（50代男性／沖縄県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：長澤まさみ／28票
2位にランクインしたのは、長澤まさみさんです。静岡県出身の女性俳優です。初主演映画『ロボコン』での新人俳優賞をはじめ、『キングダム』などで日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に輝く実力派です。映像作品での圧倒的な演技力に加え、『コクリコ坂から』や『SING/シング』などでは声の出演も果たしています。登場人物の感情を豊かに表現する、透明感と力強さを併せ持つ声が魅力です。
「明るい役の時の弾けるような声も素敵ですが、近年見せるシリアスな役どころでの、少し低めで落ち着いたトーンにはハッとさせられます」（40代男性／宮城県）」
「芯が通っていてハリがあり、透明感と力強さを同時に感じさせる魅力的な声だから」（30代男性／富山県）」
「親近感を感じるしゃべり方発声をしていると思う」（30代男性／茨城県）」
1位：新垣結衣／38票
見事1位を獲得したのは、新垣結衣さんでした。沖縄県出身の新垣さんは、2005年の俳優デビュー以降、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）のようなコメディーからNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のような重厚な作品まで幅広くこなします。彼女の魅力の1つは、耳に心地よく響く優しくて温かな声です。その包み込むような声質が、演じるキャラクターに確かな説得力をもたらしています。
▼回答者コメント
「柔らかくて安心感のある声で、聞いていて心地よいと感じます。強すぎない自然なトーンが、どんな役にも馴染みやすいと思います」（30代男性／茨城県）」
「線が細い感じだがとても優しい声で癒やされそう」（40代男性／大阪府）」
「メルティーキッスの声色が良かったので」（50代男性／沖縄県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)