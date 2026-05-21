「ワキガの原因」はご存知ですか？自分で確かめる方法も解説！【医師監修】

人と近づく場面や、暑い季節になると特に気になるわきのニオイ。デオドラントを使ってもなかなか改善されない場合、それはワキガ（腋臭症）が原因かもしれません。

ワキガは、体質的に出やすい汗の成分が、皮膚の常在菌によって分解されることで独特なニオイを生んでしまう状態です。自覚しにくいこともありますが、気になるときは適切な対策を知っておくことが大切です。

この記事では、ワキガの原因やセルフチェックの方法をわかりやすく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「ワキガ」の人が避けた方がよい「食べ物や飲み物」はご存知ですか？その他の対策も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

江崎 聖美（医師）

山梨大学卒業。昭和大学藤が丘病院形成外科、群馬県立小児医療センター形成外科、聖マリア病院形成外科、山梨県立中央病院形成外科などで経歴を積む。現在は昭和大学病院形成外科に勤務。日本乳房オンコプラスティックサージェリー学会実施医師。

ワキガの原因とチェック方法

ワキガの場合、身体のどの部位がニオイますか？

ワキガは、主にわきの下から独特のニオイを発する症状です。ただし、わき以外にも耳の中、乳輪、陰部などの部位からもニオイを感じることがあります。

ワキガの原因を教えてください

汗を分泌する汗腺には、エクリン汗腺とアポクリン汗腺という2種類があります。エクリン汗腺は全身に広く分布しており、主に水分を含んだサラサラとした汗を分泌して、体温調節の役割を果たします。

一方、アポクリン汗腺はわきの下や耳、乳輪、陰部などに分布し、脂質やタンパク質を多く含む汗を分泌します。この汗が、皮脂腺からの皮脂と混ざり、皮膚表面の常在菌によって分解されることで、特有なニオイが発生します。

ワキガは、アポクリン汗腺の数や大きさが大きく関係し、これらは遺伝の影響を強く受けるため、家族にワキガ体質の方がいる場合、発症の可能性が高いとされています。

ワキガかどうかを自分で確かめる方法はありますか？

ワキガのチェックの方法には、ガーゼをわきの下に数分間挟み、取り出したガーゼのにおいを確認するガーゼテストがあります。ワキガの診断にも使われている方法で、簡単なセルフチェックにも有用です。ただし客観性に欠けるため、臭いに気付かない場合や、逆に過剰に気にしてしまう場合もあります。

また、耳あかの性質も一つの目安とされ、湿った耳あかの方はワキガ体質である可能性が高いといわれており、8割以上の相関が報告されています。

さらに、自分では気付きにくいこともあるため、他人からにおいを指摘された経験があるかどうかも判断材料になります。

編集部まとめ

ワキガは、主に体質や遺伝によって起こるため、根本的に治すのは簡単ではありません。しかし、適切なケアを続けることで、ニオイを目立たなくしたり、日常生活での不快感を軽減したりすることは十分に可能です。まずは、毎日の清潔習慣や汗を抑える制汗剤の活用、衣類の選び方、食生活の見直しなど、生活習慣の改善からはじめてみましょう。

軽度のワキガであれば、こうしたセルフケアだけでもニオイを抑えられることがあります。

それでも気になる場合は、皮膚科や形成外科に相談してみるのもひとつの方法です。外用薬や注射、手術といった専門的な治療を、症状や希望に応じて選ぶことができます。無理せず自分に合った方法で、ケアを行うことが、快適な毎日につながっていきます。

参考文献

ワキガ（腋臭症）の治療～ニオイの診断と手術

日本形成外科学会 腋臭症診療ガイドライン