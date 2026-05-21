クラウンメロン×北海道メロン、5品が期間限定！ ブルボン「メロンフェア」

記事ポイント 静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った”メロンフェア”商品5品が2026年5月19日（火）から期間限定で全国発売中アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番ラインにメロンの味わいが加わったラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり 静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った”メロンフェア”商品5品が2026年5月19日（火）から期間限定で全国発売中アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番ラインにメロンの味わいが加わったラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり

ブルボンが2026年5月19日（火）、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った”メロンフェア”商品5品を全国で期間限定発売しました。

芳醇な香りと上品な甘みのクラウンメロン、力強く深い甘味の北海道産メロンという2種の個性が、ブルボンの人気ラインに組み合わされています。

チョコレート・ケーキ・ウエハース・ゴーフレットと食感の異なる5商品が揃い、それぞれに異なるメロンの味わいが宿っています。

ブルボン「メロンフェア」





発売日：2026年5月19日（火）全国発売価格：オープンプライス販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱い）お問い合わせ：株式会社ブルボン お客様相談センター Tel：0120-28-5605

今回の”メロンフェア”は、クラウンメロンと北海道産メロンという特徴の異なる2種のメロンを使い分け、ブルボンの既存ラインに期間限定の味わいとして落とし込んだシリーズです。

クラウンメロンは静岡県産で、気品ある香りと上品な甘みが特徴とされています。

北海道産メロンは赤い果肉を持ち、力強く深い甘味が素材の個性として際立っています。

5品はそれぞれ異なる商品カテゴリに展開され、チョコレート菓子・ケーキ・ウエハース・ゴーフレットと食感のバリエーションが揃います。

パウダーやクリーム、ソースの形でメロンの風味が各商品に組み込まれており、一品一品で異なる表情のメロンの甘さが楽しめる構成になっています。

北海道メロンを使った2品

北海道産の赤い果肉のメロンを素材とした2品は、パウダーやソースの形でメロンの風味を活かしています。

力強く深い甘味を特徴とする北海道産メロンが、チョコレートとケーキそれぞれの味わいに溶け込んでいます。

アルフォート北海道メロン





商品名：アルフォート北海道メロン内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼きあげた全粒粉入りビスケットを組み合わせた商品です。

赤肉メロンの上品な甘さがチョコレートのなかに広がり、全粒粉ビスケットの香ばしさと重なります。

量販店・ドラッグストア・小売店のほかコンビニエンスストアでも手に入ります。

シルベーヌ北海道メロン





商品名：シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

バニラ風味のケーキで、くちどけのよいクリームと北海道産メロンパウダーを使用したメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングした商品です。

白いコーティングのなかにミルキーな口当たりとメロンソースのコクのある甘味が層を成していて、ひとくちごとに異なる味の深みを持っています。

クラウンメロンを使った3品

静岡県産クラウンメロンを素材とした3品は、クリームやパウダーを通じてクラウンメロン特有の気品ある香りと上品な甘みを表現しています。

ウエハース・ゴーフレット・チョコレートと異なる食感の土台に、クラウンメロンの風味が組み合わされています。

エリーゼクラウンメロン





商品名：エリーゼクラウンメロン内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ細長い菓子です。

静岡県産クラウンメロンの上品な香りと甘みが、サクサクとしたウエハースの食感とともに広がります。

個包装2本入りが16袋入りで、職場や家庭でのちょい食べにも向いたサイズ感です。

コンビニエンスストアでも販売されます。

ロアンヌクラウンメロン





商品名：ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚（2枚×8袋）賞味期限：12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、クラウンメロンクリームをサンドした商品です。

薄く焼いたゴーフレット生地のくちどけと、クラウンメロンクリームの上品な甘さと香りが重なります。

2枚×8袋の個包装で、ティータイムの一枚としても使いやすい形になっています。

アルフォートミニチョコレートクラウンメロン





商品名：アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月コンビニエンスストアでも取り扱いあり

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせた、ひとくちサイズの商品です。

食べるたびにクラウンメロンの気品ある香りが口に広がります。

アルフォートの定番フォーマットをミニサイズで展開しており、コンビニエンスストアでも購入できます。

クラウンメロンの上品な香りと北海道産メロンの力強い甘味という、産地の異なる2種のメロンを素材に据えた全5品は、それぞれチョコレート・ケーキ・ウエハース・ゴーフレットと異なる食感のブルボン定番ラインに展開されています。

アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品はコンビニエンスストアでも手に入り、日常のおやつやギフトに取り入れやすい仕様です。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 5品すべてが同じ販売チャネルで買えますか？

A. アルフォート北海道メロン・エリーゼクラウンメロン・アルフォートミニチョコレートクラウンメロンの3品は量販店・ドラッグストア・小売店に加えてコンビニエンスストアでも取り扱われます。

シルベーヌ北海道メロンとロアンヌクラウンメロンは量販店・ドラッグストア・小売店・売店での販売が予定されています。

Q. 販売期間の終了はいつ頃ですか？

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