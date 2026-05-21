「なめすぎだろ」インフルエンサー、“契約上の重大な不履行”でアイドルデビュー中止を謝罪。厳しい声
インフルエンサーのあざらしさんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドルグループ「あ！恋見つけちゃいました…」でのデビューが中止となったことについて、自身の言葉で謝罪し、反響を呼んでいます。
【投稿】デビュー中止についてあざらしが謝罪
グループ側が公開した「メンバーに関するお知らせ」によると、デビューを控えていたあざらしさんについて「契約上の重大な不履行」が確認されたとのこと。協議の結果、デビュー中止と今後の活動終了が発表されました。また、運営側も事前確認が不十分だったことを認め、ファンや関係者へ謝罪しています。
ファンからは「重大な不履行って何？って毎回思うが」「なめすぎだろ」「その年でプロとしての自覚を持って言うのは難しいかもしれんが、何かを得るにはそれに伴う責任もある事をしっかり学んで次に活かしてください」「マジでアイドルという仕事を舐めないで欲しい」など厳しい声が上がる一方、「残念だけどまた会える機会あればいいな」「いくらでもやり直せるさ！」といった温かいエールも寄せられています。
今後、「あ！恋見つけちゃいました…」は5人体制で活動を継続するようです。予期せぬトラブルを経て再スタートを切るメンバーたちの今後にも注目が集まりそうです。(文:五六七 八千代)
【投稿】デビュー中止についてあざらしが謝罪
「重く受け止めます」あざらしさんは「今回は私の確認不足でこんなことになってしまい申し訳ございません。ちゃんと自分と向き合って今回の件を重く受け止めます。楽しみにしてくれていたのに申し訳ございませんでした」とつづり、グループ公式Xの投稿を引用しました。
ファンからは「重大な不履行って何？って毎回思うが」「なめすぎだろ」「その年でプロとしての自覚を持って言うのは難しいかもしれんが、何かを得るにはそれに伴う責任もある事をしっかり学んで次に活かしてください」「マジでアイドルという仕事を舐めないで欲しい」など厳しい声が上がる一方、「残念だけどまた会える機会あればいいな」「いくらでもやり直せるさ！」といった温かいエールも寄せられています。
4月27日にデビューを発表したばかりあざらしさんは4月27日に同グループのデビューメンバーとしてお披露目されたばかり。公開されたアーティスト写真も非常にかわいらしく、ファンからの期待も高まっていた矢先の出来事でした。
今後、「あ！恋見つけちゃいました…」は5人体制で活動を継続するようです。予期せぬトラブルを経て再スタートを切るメンバーたちの今後にも注目が集まりそうです。(文:五六七 八千代)