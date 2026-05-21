ケニア・エチオピア・ブラジル、2年開発の中深煎り！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」

記事ポイント CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発、ケニア・エチオピア・ブラジル3種ブレンドの中深煎りスペシャルティコーヒードリップバッグ・粉・チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」の3ラインアップで展開 CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発、ケニア・エチオピア・ブラジル3種ブレンドの中深煎りスペシャルティコーヒードリップバッグ・粉・チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」の3ラインアップで展開

クロワッサンラスクをはじめとするチョコレートラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーを2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで発売しました。

大阪府と兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発で、2年の歳月をかけて完成した一杯です。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





発売日：2026年5月15日（金）販売：公式オンラインストア・直営店（先行発売中）共同開発：TAKAMURA COFFEE ROASTERS使用豆：ケニア産・エチオピア産・ブラジル産焙煎：中深煎り

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）は、珠屋櫻山が運営する洋菓子ブランドです。

秋田県の工場で製造するチョコレートラスクは、良質小麦と良質バターを使った生地に濃厚なチョコレートをコーティングし、ナッツやフルーツを手作業でトッピングした宝石のような菓子で、東京都内4店舗の直営店のほか羽田空港や東京駅でも「東京限定の手土産」として取り扱われています。

その看板商品を手がけるブランドが初めてコーヒーの世界に踏み出したのが「ロイヤルブレンド」です。

開発テーマは「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。

チョコレートラスクに合うことを前提としながらも、コーヒー単体でも完結する味わいを目指してTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年をかけて取り組みます。

ブレンドと焙煎のこだわり

「ロイヤルブレンド」は、フルーツ感が強く華やかな酸味を持つケニア産豆を土台に、エチオピア産のアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジル産豆が全体をまとめる3種ブレンドです。

焙煎は中深煎りを採用し、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りと酸味が引き立つ仕上がりになっています。

CAFE OHZANの商品に使われるドライフルーツやナッツに合わせて、華やかさとフルーティーさを重視した配合で設計されています。

豆の個性と飲みやすさを両立したスペシャルティコーヒーで、スイーツや食事との相性が高い味わいです。

ラインアップ





「ロイヤルブレンド」は手軽に楽しめるドリップバッグと、好みの淹れ方に対応する粉の2タイプで展開します。

また、CAFE OHZANのチョコレートラスクとセットになった「カフェドラペ」も同時に発売されています。

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ価格：単品216円（税込）／5個入ギフトボックス付き1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

カップにセットするだけで「ロイヤルブレンド」を楽しめるドリップバッグタイプです。

単品216円（税込）から試せるため日常使いにも取り入れやすく、5個入りはギフトボックス付きで1,188円（税込）と贈り物にも対応しています。

ロイヤルブレンド 粉200g





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g価格：2,376円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

ペーパードリップやフレンチプレスなど、好みの器具と淹れ方に合わせて使える200gの粉タイプです。

2,376円（税込）で、毎日の一杯として継続しやすい価格設定になっています。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

「カフェドラペ」は、CAFE OHZANのスティックラスク10本とロイヤルブレンド ドリップバッグ5個を組み合わせたセット商品です。

3,780円（税込）で、コーヒーとチョコレートラスクの組み合わせをひとつのギフトとして贈ることができます。

直営店での購入

公式オンラインストアに加えて、銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の東京都内4直営店でも購入できます。

直営店では先行発売をすでに実施中です。

スティック・キューブ・クロワッサンの3形状を展開するチョコレートラスクに、コーヒーが加わることでギフトの選択肢が広がっています。

各商品は個包装のため手土産としても扱いやすい仕様です。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSとの2年間の共同開発を経て完成した「ロイヤルブレンド」は、ケニア・エチオピア・ブラジルの3産地の個性を中深煎りで引き出したスペシャルティコーヒーで、単品ドリップバッグ216円（税込）からチョコレートラスクとのセット3,780円（税込）まで、用途に合わせて選べます。

コーヒー単体でも成立する味わいを追求した設計は、CAFE OHZANのチョコレートラスクと合わせてギフトとして選ぶ際にも納得感のある一杯です。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルティコーヒーとはどのようなコーヒーですか？

A. 消費者が「美味しい」と満足し、フレーバー・酸味・甘みなどの風味特性が明確で素晴らしい高品質なコーヒーを指します。

「ロイヤルブレンド」は豆の個性が引き立つ中深煎りで、苦みだけでなく重すぎない華やかな酸味が特徴のスペシャルティコーヒーです。

Q. 開発に携わったTAKAMURA COFFEE ROASTERSのバリスタはどのような実績がありますか？

A. 「ロイヤルブレンド」の開発を担当した上田さんはコーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年エアロプレス日本チャンピオンとして世界大会のセミファイナリストに進出した実績があります。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSは淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体でスキルアップに取り組んでいます。

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