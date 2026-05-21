爆笑問題の太田光が１９日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、不快な司会者ランキング１位になったと打ち明け、「もっと前に出したい」という司会者の名前を挙げた。

オードリー・若林正恭が「嫌われるの嫌なんですか？」と聞かれた太田は「嫌に決まってるだろ」と即答。そして「この間、女性誌で毎年やっている『不快な司会者ランキング』で１位になっちゃって」と切り出した。

「嫌な予感がしていた」と笑わせ「数年前から常連だったのは確か。坂上忍がバイキングやめたあたりから嫌われなくなって、この間アッコさんが『アッコにおまかせ！』やめたじゃん？ヤバいなって思ってた」とコメント。若林は「なんの競争なんだよ」と爆笑した。

太田は「今度、宮根（誠司）さんがやめるじゃん？俺、単独１位になっちゃう」と笑わせ「俺ね、膳場をね、もうちょっと前に出したい」と突然、ＴＢＳ「サンデーモーニング」司会の膳場貴子アナの名前を出し「あいつのこと、もう少しみんな注目して欲しい」などと言い出した。これにはオードリー春日俊彰も「嫌われるタイプじゃないよ」と苦笑した。

若林は「嫌われるの、平気になってくる。年を取ると。俺は」などと言ったが、太田は「だって嫌われてないもん。お前の嫌われなんて大したことない。嫌われてると思ってる？嫌われてないよ。東京ドームを満杯にした人が」と一蹴していた。