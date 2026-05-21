5児の母・辻希美、初めて作った“冷やし中華弁当”が高1長男に大好評「夏は色んな麺…チャレンジして行きたいな」 彩り華やかな弁当写真に「いいね」続々
5児の母でタレントの辻希美（38）が、21日までに自身のブログを更新。この春、高校に進学した長男・青空さん（せいあ・15）に初めて作ったという、“冷やし中華弁当”を披露した。
【写真】彩り豊か！キャラモチーフもかわいい辻希美の手作り“冷やし中華弁当”
この春から、高校に進学した青空さんへの弁当作りが毎朝のルーティンになっている辻。この日の投稿では、ここ数日のバラエティ豊かな弁当の写真を公開した。
なかでも初の試みだったという麺類の弁当については、「昨日は初の麺（冷やし中華）にしてみたらめっちゃ良かったみたい」と好評だったことを明かし、「ちなみに流水麺にしたよ」「ごま油あえて…夏は色んな麺…チャレンジして行きたいな」と今後の弁当作りに向けて意欲をのぞかせていた。
この投稿に対し、1470件以上の「いいね」が寄せられていた（20日 午後4時時点）。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】彩り豊か！キャラモチーフもかわいい辻希美の手作り“冷やし中華弁当”
この春から、高校に進学した青空さんへの弁当作りが毎朝のルーティンになっている辻。この日の投稿では、ここ数日のバラエティ豊かな弁当の写真を公開した。
なかでも初の試みだったという麺類の弁当については、「昨日は初の麺（冷やし中華）にしてみたらめっちゃ良かったみたい」と好評だったことを明かし、「ちなみに流水麺にしたよ」「ごま油あえて…夏は色んな麺…チャレンジして行きたいな」と今後の弁当作りに向けて意欲をのぞかせていた。
この投稿に対し、1470件以上の「いいね」が寄せられていた（20日 午後4時時点）。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。