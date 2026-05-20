【スゴ技】部屋のプールにサワガニの楽園を再現、投入直後のまさかの行動とは
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真釣ちゃんねるが「室内のプールで大量のサワガニを飼育すると…」を公開した。部屋に設置した巨大なプールに自然環境を再現し、10匹のサワガニを放つ様子を収めている。
まずは立ち上げたプールに水と雑草、シダ植物などを植えていく。サワガニは雑食のため、食べられても良いように庭で採取した植物を配置。流木や枯れ葉を敷き詰め、隠れ家が豊富な陸地と水場を完成させる。
いよいよ10匹のサワガニを1匹ずつ導入。放たれたサワガニたちは「本能的にまずは水中へ逃げ込むようだ」と語る通り、流木の下や枯れ葉の隙間に素早く身を隠す。広いスペースのため、大きな喧嘩も起こらない。中には、水中ポンプの水流に向かって力強く歩んでいく個体や、器用に石を動かして自ら隙間を作ろうとする個体も現れる。さらに、導入後わずか数分で枯れ葉を食べる個体も確認された。
翌日、水場に隠れるサワガニたちに解凍したソウギョの肉を与えると、ピンセットから素早く肉を奪い取り、夢中で食べ始める。広々としたプールでそれぞれの居場所を見つけ、のびのびと過ごすサワガニたち。本格的な室内ビオトープの完成は、サワガニたちにとって快適な環境となったようだ。
まずは立ち上げたプールに水と雑草、シダ植物などを植えていく。サワガニは雑食のため、食べられても良いように庭で採取した植物を配置。流木や枯れ葉を敷き詰め、隠れ家が豊富な陸地と水場を完成させる。
いよいよ10匹のサワガニを1匹ずつ導入。放たれたサワガニたちは「本能的にまずは水中へ逃げ込むようだ」と語る通り、流木の下や枯れ葉の隙間に素早く身を隠す。広いスペースのため、大きな喧嘩も起こらない。中には、水中ポンプの水流に向かって力強く歩んでいく個体や、器用に石を動かして自ら隙間を作ろうとする個体も現れる。さらに、導入後わずか数分で枯れ葉を食べる個体も確認された。
翌日、水場に隠れるサワガニたちに解凍したソウギョの肉を与えると、ピンセットから素早く肉を奪い取り、夢中で食べ始める。広々としたプールでそれぞれの居場所を見つけ、のびのびと過ごすサワガニたち。本格的な室内ビオトープの完成は、サワガニたちにとって快適な環境となったようだ。
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