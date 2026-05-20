MiniLED×量子ドット！ ハイセンスジャパン「U88Rシリーズ」

記事ポイント MiniLED×量子ドット搭載で、明るいリビングでも高輝度・高コントラストの映像を実現最大出力60Wの2.1.2chサラウンドとDolby Atmos対応で、映画館に近い立体音響を再生144Hz VRRやAMD FreeSync Premium 対応など、ゲーム機能も充実 MiniLED×量子ドット搭載で、明るいリビングでも高輝度・高コントラストの映像を実現最大出力60Wの2.1.2chサラウンドとDolby Atmos対応で、映画館に近い立体音響を再生144Hz VRRやAMD FreeSync Premium対応など、ゲーム機能も充実

ハイセンスジャパンが、MiniLED×量子ドットを搭載した4K液晶テレビの新シリーズを2026年5月下旬より順次発売します。

「U88Rシリーズ」は高画質・高音質・ゲーム機能を一台に集約したモデルで、幅広いエンターテインメントに対応しています。

FIFAワールドカップ2026 の公式スポンサーであるハイセンスが、大画面ならではの迫力ある観戦体験を提供するモデルとして投入します。

ハイセンスジャパン「U88Rシリーズ」





シリーズ名：U88Rシリーズ発売時期：2026年5月下旬より順次主な搭載技術：MiniLED Pro、Hi-QLED量子ドット、Hi-View AIエンジンProOS：VIDAA OS音響：2.1.2chダイナミックサラウンド（最大出力60W）、Dolby Atmos対応

「U88Rシリーズ」は、従来の液晶テレビより小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めた「MiniLED Pro」と、量子ドットで純度の高い色を生成する「Hi-QLED」を組み合わせています。

Pantone認証の色彩基準をクリアしており、緑と赤の表現が従来の液晶から大幅に改善されています。

映像処理・音質・省エネを一元管理する「Hi-View AIエンジンPro」が全機能を統括し、コンテンツの種類に応じて画質と音質を自動で最適化します。

地上デジタル放送から4K衛星放送、UltraHD Blu-ray、ネット動画まで幅広いコンテンツに対応します。

国内人気の動画配信サービスに対応したVIDAA OSを搭載し、Disney+、Prime Video、YouTube、Lemino、U-NEXT、Huluをはじめとする各サービスへダイレクトにアクセスできるボタンが12社分用意されています。

高画質機能





AIによる画質処理は映像フレーム1枚ごとに適用されます。

「AIピクチャー」機能が解像度の低いコンテンツを高精細な映像へ変換し、「AIバンディングノイズ制御」がネット動画に生じやすい等高線状のノイズをスムーズなグラデーションに整えます。

スポーツ観戦時には「AIクリアモーションPro」が前後フレームの間に補間画像を生成し、動きの速い映像でも残像感を抑えた映像を再生します。

「AI美肌リアリティーPro」は白飛びや黒つぶれを抑えて肌色をきめ細やかに再現し、撮影環境による不自然な白飛びも自然な色彩に補正します。

HDRフォーマットはHLG・HDR10・HDR10+・Dolby Visionなど最新規格に対応し、非HDRコンテンツはAIによるHDR輝き復元処理でダイナミックな映像表現を実現します。

高音質機能





音響システムは最大出力60Wの2.1.2chを採用しています。

テレビ下部の左右スピーカーとサブウーファー、天井方向へ音を放つトップスピーカー2基が組み合わされ、高さ方向を含む立体的なサウンドを再生します。

Dolby Atmos対応により、映画館に近い没入感のある音響体験が家庭で得られます。

「オーディオキャリブレーション」機能は、テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定し、部屋の環境に合わせた音響特性を自動調整します。

「オートボリューム」はEilex Auto Volume技術を採用し、番組とコマーシャルの音量差や映画内の爆発音と囁き声の差を適度に均一化します。

「クリア音声」（Eilex Prism Dialogue技術）は人の声を効果音から際立てて再生し、セリフの聞き取りやすさを高めます。

ゲーム機能





HDMI 2.1インターフェースを搭載し、4K 144Hz入力時に約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応しています。

アクションゲームやFPS、格闘ゲームなど高速な入力応答が求められる場面での使用に適した仕様です。

AMD FreeSync Premium 対応により、グラフィックのフレームレートとテレビのリフレッシュレートが同期してカクツキやティアリングを低減します。

専用のゲーミングメニューからリフレッシュレート・HDR・VRRの状況をリアルタイムで確認でき、暗部のバックライトやガンマをメニューから即座に調整できます。

FPSゲームで活用できる照準表示機能も内蔵されています。

144Hz VRR（可変リフレッシュレート）がフレームレートとリフレッシュレートを同期させ、コマ落ちや映像のちらつきを軽減します。

便利機能・録画





Apple AirPlay 2とAnyview Cast対応のスクリーンシェア機能により、iPhoneおよびAndroid デバイス、Windows PCの画面を大画面に映し出せます。

Bluetooth®対応によりワイヤレスヘッドホンと接続でき、夜間でも音漏れを気にせずに視聴できます。

ボイスアシスタントはハンズフリー仕様で、チャンネル変更・音量調整・動画検索を声だけで操作できます。

録画機能は市販のUSB HDDに対応し、地デジ・BS・CSの3チューナーによる裏番組2番組同時録画が可能です。

連続録画予約は一度設定すると最終回まで自動で録画され、2時間以内の放送時間変更にも追従します。

「Anyviewホームサーバー機能」では、本機に接続したHDDの録画番組を別室のハイセンス製対応テレビ（2018年以降のモデル）で視聴できます。

MiniLED Proの高輝度・高コントラストと量子ドットのPantone認証カラーにより、明るいリビングでも色鮮やかな映像を楽しめます。

2026年5月下旬より順次発売予定で、最大出力60Wの2.1.2chサラウンドと144Hz対応ゲームモードProを一台で兼備したモデルとなっています。

ハイセンスジャパン「U88Rシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「U88Rシリーズ」のOSはどの動画配信サービスに対応していますか？

A. VIDAA OSを搭載しており、Disney+・Prime Video・YouTube・Lemino・U-NEXT・Huluをはじめとする国内外の動画配信サービスに対応しています。

ダイレクトボタンは12社分が用意されており、ボタンを押すとテレビの電源が自動起動する連動機能も備わっています。

Q. ゲームプレイ時の映像遅延はどの程度ですか？

A. 4K/144Hz入力時に約0.83msの映像遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応しています。

4K/120Hz・4K/144Hz・1080p/144Hz入力はHDMI入力端子1および2のみ対応となっています。

Q. 録画した番組を別の部屋のテレビで視聴できますか？

A. 「Anyviewホームサーバー機能」により、本機に接続したHDDの録画番組を、ホームネットワーク経由でハイセンス製対応テレビ（2018年以降の販売モデル）1台に配信できます。

DTCP-IP対応ですが、他社製テレビとの接続は動作保証外となっています。

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