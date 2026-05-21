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元楽天人事が解説「二次面接が一番の鬼門になる」理由と、面接官が本当に見ている評価の仕組み

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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【28卒】「二次面接が最大の鬼門になる」元大手の人事が選考ごとに重要ポイント＆㊙︎技を徹底解説！｜ES・面接・オンライン・27卒」を公開した。元楽天人事で株式会社コテラス代表の山永航太氏が、就職活動における各選考フェーズの心得と重要ポイントを解説している。



動画序盤では、エントリーシート（ES）作成のポイントを解説。規定文字数を大幅に下回るものは読まれない可能性に触れ、最後まで書き切る姿勢が重要だと説明した。また、AIの利用は推奨されるものの、生成された文章をそのまま提出する「AIポン出し」は、面接で一貫性がなくなるため絶対に避けるべきだと指摘。AIと対話しながら、企業のバリューと自身の経験を適切に接続させる重要性を語っている。



中盤は一次面接と二次面接の攻略法に焦点を当てる。一次面接では自己紹介が最重要事項であり、「ぶっつけ本番で一次面接に臨む」のは絶対に避けるべきだと強調。オンライン面接でのカンペの使用は問題ないが、文章をそのまま読み上げると不自然になるため、キーワードを書き留める程度に留めるべきだとアドバイスした。続く二次面接は課長や部長クラスが担当し、現場視点だけでなく会社全体への影響や、将来の管理職候補としてのポテンシャルが評価される。2〜3段階の深掘り質問が行われ、最終面接を担当する役員の貴重な時間を割く価値があるかが厳しく審査されるため、二次面接が「一番の鬼門になる」と明かした。



終盤では最終面接について言及。最終面接で最も求められるのは、その会社で働く「覚悟」であると断言する。「第一志望群です」という曖昧な表現は受け手を悲しませるとして、他社と迷っている場合はその理由を正直に伝え、真剣に向き合う姿勢を見せることが大切だとした。



選考フェーズごとに面接官の役職や視点、求められる能力は大きく変化する。能力値だけでなく、企業への真摯な思いやマインドをフェーズに合わせて適切にアピールすることが、就職活動を勝ち抜くためのカギとなるだろう。