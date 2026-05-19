お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、親友の現役アナウンサーの婚約相手に対し、「リアルに婚姻届を出すところまで想像できてますか？」と追及する場面があった。

【映像】イケメン“婚約者”の回答にあからさまに落胆の西澤アナ

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活残り19日、今回は女性陣の友人を招いてのホームパーティーが開催され、ゆかの親友としてお笑いコンビ「レインボー」の池田直人が登場した。「20日後の幸せな結婚に向けて、乾杯！」と和やかにスタートした会食だったが、ゆかの婚約者であるS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円・29）の結婚への覚悟を確認すべく、池田が核心を突く質問を投げかける。

「“あと20日で結婚します”。これ本当にリアルで考えてほしいんですけど。婚姻届を出しに行きます、池ちゃんに証人頼もうってなります。そこまで想像できてますか？お互いご両親に挨拶に行って、『（婚姻届）出しに行きました』。どうですか？」

この問いに対し、リョウは少し考え込んだ後、「正直、自分が結婚するって想像できてないところがあって」と本音を吐露する。さらに「5年、10年先を考えるって……不安になってくるんですよ。まだこの段階だと」と明かしたが、ゆかと池田は無言で押し黙ってしまい、不穏な空気が流れていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）