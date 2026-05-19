少しでも高く売りたい！リサイクルショップで『高額査定』を出すリアルな裏技とは？

リサイクルショップを利用するとき、どうせ売るなら、少しでも高く買い取ってほしいですよね。

実は、ちょっとしたコツで買い取り価格がアップすることもあるんです。今回は、『オレンジページ』編集部スタッフ＆ブロガー集団「オレペエディター」たちの、高く売れた！体験談を集めました。

みんなの成功例！ オレペスタッフのリアルな声6選

品ぞろえのいいお店は、在庫過多で買い取りを控えていることが。少し閑散としたお店のほうが、高価 買い取りをしてくれる可能性があります。また、品数が少ないお店は商品を増やしたいので、買い取り価格が高くなる傾向も。（gonta★さん）

子どもが飽きてしまったトレーディングカードは、買い取り価格が明示されているカードショップで値段を調べ、高く売れるものを持ち込みます。（デスク・吉川）

夫が独身時代に使っていたソロキャンプ用品をトレファクスポーツで売りました。当時キャンプブームだったのもあり、人気ブランドのものを高く買い取ってもらえました。（Oimotoさん）

エンターテインメント系に強いショップでは希少な絶版本やCD、DVDなどに高値がつくことがあり、古いドラマのDVDが1万円近くになったことも！ （副編集長・ヨッシー）

ブランド品の売却時、提示された金額が思っていたより低かったので希望額を伝えて交渉したら、少し金額を上げてくれました。（ryu-ryuさん）

子どものスポーツ用品は、有名スポーツブランドのものだと高く売れます。（編集・かまこ）

実際に使っている人の声には、参考になるヒントがたくさん。手放したいものに合わせて、ショップも上手に使い分けてみてください。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）