◇W杯北中米大会1次リーグC組スコットランド 1―0 ハイチ（2026年6月13日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組で、1998年フランス大会以来28年ぶり9度目の出場を果たしたスコットランドが74年西ドイツ大会以来52年ぶり2度目出場のハイチと“お久しぶり対決”に臨み、1―0（前半1―0）で勝って90年イタリア大会以来36年ぶりの白星をマークした。前半28分の先制点が決勝ゴールとなった。自陣からの縦パスをFW