新潟県立高校の柔道部に所属していた男子生徒が男性教師の指導を苦に自殺した問題を受け、5月18日、県立高校などの校長を対象とした臨時の研修会が開かれました。

おととし6月、県立高校の柔道部に所属していた当時3年生の男子生徒が自殺した問題。



第三者委員会の調査で男子生徒の自殺は当時、柔道部の監督をしていた男性教師の行き過ぎた指導が原因であることが明らかになっていて、県内では初めて“指導死”に認定されています。



【屯所裕史教育次長】

「二度とこのような痛ましい事案が起こらないように、再発防止に全力で取り組むために開催した」



この指導死の再発防止に向け18日、県立高校の校長などを対象に開かれた臨時の研修会。



報告書で問題視されたのが、その指導体制でした。監督以外の副顧問が部活動にほとんど関与していなかったことが判明しています。



このため県教育委員会は、研修会で副顧問による生徒との定期的な面談の実施など部活動の指導体制の見直しを進めるよう各学校に求めました。



【県高等学校教育課 今井亮二 課長】

「全ての部活動の顧問・教職員が今回のことを重く受け止めて、二度と同じような不適切な指導が起こらないように指導していく」



県教育委員会は部活動の実態把握のため、5月中にも各学校の生徒や保護者を対象にアンケート調査を実施する方針です。