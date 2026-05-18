きゃりーぱみゅぱみゅ、15周年フェス開催決定 新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800出演
きゃりーぱみゅぱみゅがデビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』（以下、PAMYU FES）を8月22日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催することが決定した。
【ライブ写真多数】出産後初ライブも圧巻のパフォーマンスを見せたきゃりーぱみゅぱみゅ
2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識にとらわれないクリエイティビティや発信で唯一無二の存在として注目を集めてきたきゃりーぱみゅぱみゅ。デビュー15周年を迎えて開催する『PAMYU FES』には、新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800の出演が決定。きゃりーぱみゅぱみゅがデビューから共演を重ねてきた先輩アーティストから、ともに日本のカルチャーを世界へ発信する後輩アーティストまで、互いにリスペクトを寄せ合う豪華な面々がジャンルを超えて集結する。
チケットはきゃりーぱみゅぱみゅオフィシャルファンクラブ先行受付がスタート。22日よりオフィシャル先行受付がスタートする。
■『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』
日時：8月22日（土） OPEN 14：30／START 15：30
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演：
新しい学校のリーダーズ／氣志團／木村カエラ／FRUITS ZIPPER／MONGOL800／きゃりーぱみゅぱみゅ
【ライブ写真多数】出産後初ライブも圧巻のパフォーマンスを見せたきゃりーぱみゅぱみゅ
2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識にとらわれないクリエイティビティや発信で唯一無二の存在として注目を集めてきたきゃりーぱみゅぱみゅ。デビュー15周年を迎えて開催する『PAMYU FES』には、新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800の出演が決定。きゃりーぱみゅぱみゅがデビューから共演を重ねてきた先輩アーティストから、ともに日本のカルチャーを世界へ発信する後輩アーティストまで、互いにリスペクトを寄せ合う豪華な面々がジャンルを超えて集結する。
チケットはきゃりーぱみゅぱみゅオフィシャルファンクラブ先行受付がスタート。22日よりオフィシャル先行受付がスタートする。
■『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』
日時：8月22日（土） OPEN 14：30／START 15：30
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演：
新しい学校のリーダーズ／氣志團／木村カエラ／FRUITS ZIPPER／MONGOL800／きゃりーぱみゅぱみゅ