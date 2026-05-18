「怖すぎだろ」… 志田未来が1時間ブチギレっぱなし 日10ドラマに反響
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第6話が17日に放送され、志田のブチギレっぷりが話題となった。
【動画】志田未来がブチギレ演技…「刑務所にぶち込んでください」
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
未来の母・美郷（榊原郁恵）が転落死し、自殺とみられたが、実はその最期はユメが不運にも背中を押しており、ユメはそれを隠していた。美郷の転落の巻き添えになり、意識不明だった近藤宏（原田龍二）が回復し、新証言を行ったことから、警察の捜査が始まった。
第5話で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、ユメの弟・中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知り、物語はいよいよクライマックスに入った。
迎えた第6話は、ユメの秘密を知った未央が全編にわたってキレまくった。ユメに対しては「その手でお母さんのこと殺したってこと？」「誰なのあんた？」とぶちまけた。
警察から“不可抗力”のため逮捕は難しいと説明されると「刑務所にぶち込んでください！」と言い放った。警察の調べが終わったユメと対面する場面もあったが、未央は「もう一生会いたくない」「もし次私の前に現れたら、多分殺しちゃうかも」と怖ろしいセリフ。そして、ラストシーンでは包丁を手に…。
これに対し、SNSでは「怖すぎだろ」「包丁持ってかないで」「それ、しまって！」など、感想が飛び交った。
同話は、TVerで見逃し配信を実施。
【動画】志田未来がブチギレ演技…「刑務所にぶち込んでください」
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
第5話で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、ユメの弟・中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知り、物語はいよいよクライマックスに入った。
迎えた第6話は、ユメの秘密を知った未央が全編にわたってキレまくった。ユメに対しては「その手でお母さんのこと殺したってこと？」「誰なのあんた？」とぶちまけた。
警察から“不可抗力”のため逮捕は難しいと説明されると「刑務所にぶち込んでください！」と言い放った。警察の調べが終わったユメと対面する場面もあったが、未央は「もう一生会いたくない」「もし次私の前に現れたら、多分殺しちゃうかも」と怖ろしいセリフ。そして、ラストシーンでは包丁を手に…。
これに対し、SNSでは「怖すぎだろ」「包丁持ってかないで」「それ、しまって！」など、感想が飛び交った。
同話は、TVerで見逃し配信を実施。