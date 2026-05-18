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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【PC遠隔操作AI】ChatGPTのスマホアプリでパソコン(Codex)を自動操作！リモート操作機能の概要と設定手順を解説！」を公開した。動画では、スマートフォンからデスクトップ版のAIエージェント「Codex」を遠隔操作できる新機能の概要と、具体的な設定手順を解説している。この機能を活用すれば、外出先からでもPC上の作業を再開・継続できるという。



動画の前半では、OpenAIが実装した新機能について紹介。「Codex」のデスクトップアプリを、ChatGPTのスマートフォンアプリからリモート操作できるようになったと説明した。セキュリティ面に関しては、裏側で「リレー」と呼ばれる中継サーバーが動いており、インターネット上にPCの中身を直接公開することなく、安全にアクセスできる仕組みになっている。また、セッションを常に同期しているため、スマホでもパソコンでも「今進めている作業の続きをそのまま再開できる」のが大きな特徴だ。この機能は、無料プランを含むすべてのプランのユーザーが利用可能となっている。



後半では、macOS環境のPCとiOS版のスマートフォンを使った具体的な接続手順を実演した。PC側のCodexアプリで設定画面を開き、QRコードを表示させてiPhoneのカメラで読み込むだけで認証が進められる。接続が完了した後は、PC側でスリープさせない設定や、Chromeブラウザを自動操作するための拡張機能のインストールなどを有効にしていく。



一連の初期設定を終えた後、実際にスマホアプリのチャット欄に「メモアプリを立ち上げてください」と入力。すると、遠隔でPC上のプラグインが立ち上がり、自動で指定のアプリを起動してテキストファイルを作成する様子が映し出された。これに対し「リモートで書き込みを追加したりも出来ました」「レスポンスはかなり速かった」と、実用性の高さを評価している。



外出先でも手元のスマートフォンから自分のPC環境にシームレスにアクセスし、複雑な処理を指示できる本機能。将来的には、スマートフォンからPCをリモート操作することがより一般的になる可能性を感じさせる内容となっている。