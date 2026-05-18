【30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）】 5月22日 発売予定 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）」のパッケージ画像を公開した。発売は5月22日を予定しており、価格は5,060円。

本製品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「櫻木真乃」が、20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った姿を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、両手を大きく広げ、笑顔を見せる櫻木真乃が描かれたデザインとなっている。

THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021