「30MS×シャニマス」コラボプラモ「30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）」のパッケージ画像初公開！5月22日発売予定
【30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）】 5月22日 発売予定 価格：5,060円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 櫻木真乃（20th Anniv. YOU AND アイ！）」のパッケージ画像を公開した。発売は5月22日を予定しており、価格は5,060円。
本製品は、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「櫻木真乃」が、20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った姿を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、両手を大きく広げ、笑顔を見せる櫻木真乃が描かれたデザインとなっている。
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 17, 2026
30MS 櫻木真乃 (20th Anniv. YOU AND アイ!)
▼詳細はこちらhttps://t.co/4AlHYV0cNR#30MS #アイマス20周年イヤー pic.twitter.com/G25vIAILi0
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