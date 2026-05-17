お笑いコンビ「天才ピアニスト」のますみ（39）、竹内知咲（34）は17日、大阪ミナミの「よしもと漫才劇場」で10時間のロングラン公演を行い劇場をジャック。竹内は「最高でした。早く生ビール飲みたい」と満面の笑み。ますみは「グッズがたくさん売れてうれしい」と笑わせた。

NSC（吉本総合芸能学院）大阪校38期生の2人。16年5月にコンビを結成した。結成10周年を記念して10日にスタートした「天才ピアニストWEEK」はこの日が最終日。朝10時から夜8時過ぎまでの10時間で6公演。藤崎マーケット、セルライトスパ、ダブルヒガシらも出演して「どうにも止まらない！！〜配信無しの世界線〜」、「すっぴん眼鏡〜10周年ジャック最中に大暴れ〜」やライブを披露した。

最後は「単独ライブ『おしゃれしゃれしゃれ 特別号』」として、過去に演じて好評だったネタから、事前のファン投票で選ばれた漫才、コントのネタ10本を披露して締めくくった。

関西の賞レース決勝の常連で、NHK上方漫才コンテスト（22年）に優勝。NHK新人お笑い大賞の大賞（23年）に輝き、「女芸人No.1決定戦 THE W」で日本一に輝いた。だが、M―1グランプリでは過去5回の準々決勝が最高成績。今後の第一目標は「もちろん、M―1で準々決勝の壁を超えたい」と竹内。ますみは「敗者復活戦に出たい」とチャチャを入れた。

この10年を振り返って、竹内は「好きな仕事で楽しかった。アッという間でした」と目を細めた。2人で冠番組を持つことも夢のひとつ。「同じ熱量で同じものを目指してる」という2人の先行きがさらに楽しみだ。