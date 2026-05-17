【競馬】栗東ステークス リステッド（5月17日／京都競馬場・ダート1400メートル）

【映像】「可愛すぎる」競馬場に現れた“ご当地ゆるキャラ”

まるでお天気コーナーの映り込み？ 競馬場を舞台とした、滋賀県栗東市の公式マスコットキャラクター『くりちゃん』の人気上昇のひと幕が話題を集めている。

トレーニングセンターもある栗東市の「栗」をモチーフにしたマスコットである『くりちゃん』が、恒例となっている栗東ステークス開催日の京都競馬場に来場。『グリーンチャンネル』でも発走前のファンファーレ中、レースを見守る『くりちゃん』の姿が映し出された。

その映像には、多くの驚きの声が上がった。『くりちゃん』の周囲を多くの競馬ファンが囲んでおり、数えるほどしかいなかった過去のレースの数倍以上の人だかりに。SNS上では、「くりちゃん大人気w」「可愛すぎる」「くりちゃんの周りに人集まってるの良すぎた」「初年度はぼっちだったゆるキャラが2026年は友達みんなに囲われるようになって嬉しい」「ここまで人気になってよかった」と、その愛らしさと人気上昇に多くのファンが反応した。

レースは田山旺佑騎手騎乗の8番人気タガノミスト（牝5、栗東・渡辺）が勝利した。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）