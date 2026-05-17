将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局の2日目が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後3時を回り、両者に2日目午後のおやつが提供された。

【映像】あざとかわいい！藤井名人が選んだ“プリン”

ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人がオーダーしたのは、「プリン」と「ブルーベリー＆ジンジャーソーダ（アイス）」。極限の集中力が求められる終盤戦の入り口で名人の心を癒やしたのは、なんとも愛らしい表情がデザインされたキュートなスイーツだった。

盤上の険しい表情とは裏腹なかわいらしいチョイスに、中継を見守るファンはすっかりメロメロ。中継画面にプリンが映し出されると、ABEMAのコメント欄には「かわいいやつきたー」「かわいい〜」「またかわいいのを」「可愛い表情のプリン」といった声が殺到した。さらに「あざといかわいい」「聡太可愛いの好きだな」と名人の好みにほっこりする声や、あまりのキュートさに「食べるのに罪悪感ｗ」「いやされるな」といったコメントも相次ぎ、緊迫した対局の合間の癒やしタイムとなっていた。

一方、背水の陣で初白星を狙う挑戦者の糸谷九段は、「キャラメルチョコのNYチーズケーキ」と「季節限定ハーブティー（ホット）」を注文した。濃厚なチーズとキャラメルチョコの甘さに、温かいハーブティーを合わせるホッと一息つけるような組み合わせで、勝負どころに向けた糖分とリラックス効果をしっかりと補給したようだ。

対局はいよいよ大詰め。かわいらしいプリンと絶品ケーキでたっぷりとエネルギーをチャージした両者は、この後、勝敗を分かつ白熱の最終盤戦へと身を投じていく。

（ABEMA／将棋チャンネルより）