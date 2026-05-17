リアクションタイム0秒177

陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルはノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で制した。スタートで出遅れながら10秒を切る貫禄のレースに、ファンの間に衝撃が広がった。

ライルズは午後0時20分過ぎ、予選にあたるチャレンジレースに参戦した。招待選手で決勝にエントリーされており、出場の必要はなかったが、前日に異例のオープン参加が決定。向かい風1.1メートルながら10秒05をマークした。

迎えた決勝はTBS系で中継。桐生祥秀、山縣亮太、小池祐貴という日本の9秒台スプリンターが揃ったレースで、貫禄を見せつけた。

仕切り直しとなったスタート。リアクションタイムは9選手中、最も遅い0秒177だったが、中盤から力強く抜け出した。

衝撃のレースにX上の陸上ファンからは感嘆の声が漏れた。

「ライルズはやっぱり速かったな〜」

「後半の追い上げ凄すぎた…！」

「完全にスタート出遅れたのに後半の加速でまくって9秒95て凄すぎる…」

「ライルズの後半の伸びエグすぎた…」

「やっぱライルズはレベル違うよ」

桐生祥秀が10秒15で日本勢トップの4位に入った。



（THE ANSWER編集部）