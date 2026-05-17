本田圭佑、5度目W杯の長友佑都は「刺激より尊敬」 サッカー日本代表を「サポートしたい」とも
元サッカー日本代表の本田圭佑（39）が17日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで開催された4人制サッカー「4v4」のキックオフ大会に参加。開会式後の取材では『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表について「選手たちはてっぺんを目指して準備していると思う。メンバー選出は、けが人も出て、思っていた部分とそうでない部分はあると思う。ただ、決まった以上は一団となって、選手、スタッフ以外にも僕らもやれることを考えてサポートしたい」と言及した。
【写真】サプライズ登場！本田圭佑と並んだJI BLUE
さらに日本人初となる5大会連続5度目の選出となった長友佑都（39）については「すごいことだと思う。5回目ですか。日本人初ですよね？世界的にもワールドカップに5回出れる選手はそういない」と語り、「刺激を受けるか」という問いには「刺激というよりは尊敬です」とリスペクトの思いを口にした。
「4v4」は、「サッカーの世界大会を全ての子どもに」をミッションに掲げ、本田が発案した小学生向け4人制サッカー大会。2023年にスタートし、2026年シーズンで4年目を迎える。10分1本勝負、ショットクロック20秒、GKの攻撃参加など独自ルールを採用し、監督やコーチを置かず、戦術や選手交代も子どもたち自身が判断する点が特徴だ。4年目のシーズンを迎えて「レベルが上がってるなという印象でした。ルールを分かっている子が増えた」と定着に手応えをにじませた。
同イベントには、グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUE（與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき））もサプライズで登場（田島は腰痛の症状を踏まえて欠席）。本田とともにサッカー教室も行われ、参加する子どもたちと交流を深めた。
さらに日本人初となる5大会連続5度目の選出となった長友佑都（39）については「すごいことだと思う。5回目ですか。日本人初ですよね？世界的にもワールドカップに5回出れる選手はそういない」と語り、「刺激を受けるか」という問いには「刺激というよりは尊敬です」とリスペクトの思いを口にした。
「4v4」は、「サッカーの世界大会を全ての子どもに」をミッションに掲げ、本田が発案した小学生向け4人制サッカー大会。2023年にスタートし、2026年シーズンで4年目を迎える。10分1本勝負、ショットクロック20秒、GKの攻撃参加など独自ルールを採用し、監督やコーチを置かず、戦術や選手交代も子どもたち自身が判断する点が特徴だ。4年目のシーズンを迎えて「レベルが上がってるなという印象でした。ルールを分かっている子が増えた」と定着に手応えをにじませた。
同イベントには、グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUE（與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき））もサプライズで登場（田島は腰痛の症状を踏まえて欠席）。本田とともにサッカー教室も行われ、参加する子どもたちと交流を深めた。