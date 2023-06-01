マンCがFA杯制覇！ セメニョの技あり弾でチェルシーを１−０撃破、カラバオ杯優勝に続く今シーズン二冠目
現地５月16日に開催されたFAカップの決勝で、マンチェスター・シティとチェルシーが聖地ウェンブリーで激突した。
最初にシュートチャンスを迎えたのはシティ。７分、右サイドからセメニョが中に切り込んでシュート。こぼれ球にマルムシュが右足で合わせるも、GKサンチェスにキャッチされる。
押され気味のチェルシーは22分に反撃に出る。カウンターからジョアン・ペドロがゴール前に持ち込んで右足で狙ったが、上手くミートできなかった。
26分にはシティに決定機。セメニョのパスに抜け出したヌネスの折り返しにハーランドが合わせてネットを揺らすも、ヌネスがオフサイドを取られて得点は認められない。さらに43分にはゲイの縦パスに抜け出したハーランドが左足の強烈なシュートを放ったが、チェルシー守護神の好守に阻まれた。このままスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、シティがチャンスを創出。47分、左からのオライリーの柔らかいクロスにセメニョが頭で合わせるも、枠の上に外れる。
その後は一進一退の攻防が続いていたなか、71分に均衡が破れる。先制したのはシティ。右サイドに流れたハーランドの折り返しにセメニョがバックヒールで巧みに合わせてネットを揺らした。
チェルシーはビハインドを負った直後の74分に決定機。スローインの流れからコルウィルが頭で繋いだボールにエンソが右足で合わせるも、惜しくも枠の上に外れた。
結局、試合はこのまま１−０で終了。勝利したシティがFA杯を制して、カラバオカップ優勝に続く今季２冠目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ハーランド→セメニョで奪った鮮やかな決勝弾！
最初にシュートチャンスを迎えたのはシティ。７分、右サイドからセメニョが中に切り込んでシュート。こぼれ球にマルムシュが右足で合わせるも、GKサンチェスにキャッチされる。
押され気味のチェルシーは22分に反撃に出る。カウンターからジョアン・ペドロがゴール前に持ち込んで右足で狙ったが、上手くミートできなかった。
迎えた後半、シティがチャンスを創出。47分、左からのオライリーの柔らかいクロスにセメニョが頭で合わせるも、枠の上に外れる。
その後は一進一退の攻防が続いていたなか、71分に均衡が破れる。先制したのはシティ。右サイドに流れたハーランドの折り返しにセメニョがバックヒールで巧みに合わせてネットを揺らした。
チェルシーはビハインドを負った直後の74分に決定機。スローインの流れからコルウィルが頭で繋いだボールにエンソが右足で合わせるも、惜しくも枠の上に外れた。
結局、試合はこのまま１−０で終了。勝利したシティがFA杯を制して、カラバオカップ優勝に続く今季２冠目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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