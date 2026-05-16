ラグビー芸人・しんや、第1子誕生を発表 赤ちゃん抱える姿披露「屈強なラガーマン男の子トライ」
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑い芸人のしんや（35）が5月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子誕生を発表した。
【写真】35歳人気芸人、第1子抱える姿
同日、お笑いコンビ・令和ロマンがKアリーナ横浜にて開催した単独ライブ「RE：IWAROMAN」で前説を務めたというしんやは「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族ワンチームで頑張っていきます」と第1子の誕生をユーモアたっぷりに伝えた。また、投稿では赤ちゃんを抱えて笑顔を見せる自身の姿を披露している。
しんやは、1990年5月21日生まれ。大阪府出身。ラグビー芸を武器に、2026年の「R-1グランプリ」では初の決勝進出を果たした。2025年11月30日には、自身のInstagramにて「交際期間20年の選考合宿を終えてメンバーが確定したので11月29日入籍しました」と入籍したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆しんや、第1子誕生を発表
同日、お笑いコンビ・令和ロマンがKアリーナ横浜にて開催した単独ライブ「RE：IWAROMAN」で前説を務めたというしんやは「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族ワンチームで頑張っていきます」と第1子の誕生をユーモアたっぷりに伝えた。また、投稿では赤ちゃんを抱えて笑顔を見せる自身の姿を披露している。
◆しんや、2025年に結婚発表
しんやは、1990年5月21日生まれ。大阪府出身。ラグビー芸を武器に、2026年の「R-1グランプリ」では初の決勝進出を果たした。2025年11月30日には、自身のInstagramにて「交際期間20年の選考合宿を終えてメンバーが確定したので11月29日入籍しました」と入籍したことを報告していた。（modelpress編集部）
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