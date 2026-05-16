ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら）が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。競技以外で負った“しょうもない”ケガについて語る一幕があった。

今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。

この日、競技中に負った大ケガについて、共演の五輪の“戦友”村瀬心椛（ここも）が赤裸々に語る中、「僕はフィジカルモンスターって結構、呼ばれてて」と豪語すると「ちょっと足首をケガして競技をやるか一瞬悩んだ期間があったんですけど、心椛の話を聞いてたら、ちょっと、しょうもないなって」と村瀬を見ながらバッサリ。

ここで村瀬が「（木村は）ボード以外でケガするんですよ。ボウリングとかで。それで、めっちゃ怒られてて。しょうもないですよね」と“反撃”。

ここでＭＣの浜田雅功が「ボウリングでどうやってケガするの？」と聞くと、木村は「友達と４０ゲームくらい投げて…。痛いなあと思ったら大腿骨の疲労骨折手前みたいな…。折れてはないです」と返答。この言葉に村瀬は「（ケガ）してるやん！」とツッコんでいた。