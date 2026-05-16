◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）

ＦＣ東京が敵地で浦和と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を１０―９で制した。首位鹿島との勝ち点差を２とし、わずかながらに優勝の可能性を残した。

試合前の時点で、残り２試合で首位鹿島と勝ち点４差の２位。最終節の鹿島との対戦まで可能性をつなぐためにも、まずは９０分での勝利が欲しい一戦。立ち上がりから一進一退の攻防が繰り広げられる中、ビッグチャンスは前半３４分。セットプレーの流れからＤＦ橋本健の右クロスをＤＦ稲村が頭で完璧なタイミングで合わせるも、シュートは左ポストにはじかれる。その後も攻勢を強め、前半終了間際にはエリア内でＭＦ常盤が左足シュートを放つもバーを越えて、前半は０―０で折り返した。

後半５分には左サイドでボールを持ったＭＦ遠藤がドリブルでエリア内に侵入して左足シュートを放つもクロスバーに阻まれる。その後も連続シュートで攻勢を強めていくもゴールはなかなか奪えず。後半２５分にマルセロヒアン、遠藤に代えて、仲川、俵積田を投入する。同２６分にはＤＦ橋本健がＣＫのこぼれ球を左足でダイレクトシュートを放つもＧＫ西川に阻まれる。同３５分には途中出場の俵積田がミドルシュートを放つが枠から外れる。同４３分にはＭＦ橋本拳が決定機を迎えるもシュートがバーを越えてしまう。

９０分を終えて０―０でＰＫ戦に突入。Ｗ杯を戦う韓国代表に選出されたＧＫ金承奎が１本目をセーブするも、１本目の佐藤恵のキックもセーブされる。それでも、浦和の３人目・根本のキックがポストに当たり優位に立ったが、決めれば勝利が決まる５人目・室屋のキックはバーを大きく越えた。

６、７、８人目は互いに成功させ、浦和９人目の宮本のキックを金承奎が右へ跳んで完璧なセーブするが、ショルツのキックは西川に阻まれる。１０〜１２人目まで互いに成功させると、１３人目の浦和渡辺のキックがバーに当たり、後攻の橋本健が成功させて勝負を決めた。