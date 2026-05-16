リサイクルショップ大手5社を徹底比較！損しない選び方とオレペ編集者のガチ口コミ

リサイクルショップを利用する人が増える一方で、「どのお店を選べばいいかわからない」という声も。実は、売りたいものによって〈向いているショップ〉は違うんです。

そこで、リサイクルショップに詳しい節約のプロ・川崎さちえさんが、人気ショップ5社のそれぞれの特徴やおすすめポイントを解説。『オレンジページ』編集部スタッフ＆ブロガー集団「オレペエディター」のリアルな口コミとともに紹介します！

たくさんお店があるけど、どこを選べばいいの？

買い取り価格アップのキャンペーンや得意分野を調べてから利用するのが◎

それぞれのショップには得意分野があり、その分野は他のショップに比べて買い取り価格が高い傾向が。また多くのショップでは、通常より買い取り価格がアップするキャンペーンを定期的に行っています。「少しでも高く売りたいなら、事前にキャンペーンの有無やショップの特徴を調べ、売りたい品物に最適なお店を利用しましょう」。

リサイクルショップおすすめ5社を比較！

トレジャーファクトリー

幅広いジャンルを扱う総合型。とくに衣類、家電が得意

衣類から家電、家具、ホビー、生活雑貨まで幅広く扱う総合型ショップ。とくに家具、家電、生活雑貨の扱いが多く、引っ越し時の一括査定や出張買い取りなどによる大型商品の取り扱いも強み。装飾品や楽器、スポーツ、アウトドアに特化した店舗もあり。

子ども用スキーウェアやミシン、スーツケースなど、かさばるものを年１〜２回まとめて持ち込みます ライター・池田

セカンドストリート

衣料品といえばここ。駅近の店舗も多く利便性も◎

洋服やバッグ、靴に力を入れており、明るく整然とした店内は「普通の洋服屋さん」のよう。国内に900以上ある店舗では、立地に合わせて強化商品を変えているのも特徴。駅近の店も多いことから、リサイクルショップをあまり使わない人にとってもハードルが低く、近所にあるので利用するという人も。

家の近くにあるのでとりあえずセカスト！ 編集長・マメ

ブックオフ

本やまんが、CDに強い業界の先駆け的存在

本、まんが、CD、ゲームなどに強い、リユース業界の老舗。また、配送業者と提携した「ブックオフ宅配買取」も便利。

本は回転率のいい人気作品やトレンド作品も売れやすい傾向 川崎さん

箱に詰めたら翌日には集荷に来てくれるので、重い本を大量に運ばなくてすみます。掃除や断捨離したいときに便利 net編集長・E子

オフハウス

総合型のオフハウスと楽器やオーディオに強いハードオフ

衣料品や生活雑貨、家具、白物家電などを中心に扱う総合型ショップ。グループ系列に楽器やオーディオ機器、デジタル家電に強いハードオフがある。両方を併設した店舗も多いので、ジャンルが異なる複数の品物を同じ日に売りたいときに便利。専用アプリに出品すると、全国の店舗からオファーがくる「オファー買取」も。

ZOZOTOWN

買い替えサービスで衣料品をリユース

1万1000以上のブランドを扱うファッションEC。買い物の際、過去にZOZOTOWNで購入したものを下取りし、その金額分を値引きできる「買い替え割」や、好きなときにZOZOポイントと交換できる「いつでも買い替え割」がある。値引き金額がその場でわかるので、下取りに出すかどうか判断しやすいのがうれしい。

上手にリユースを取り入れることで、暮らしも気持ちもすっきり。口コミも参考にしながら、ぴったりのショップを見つけてくださいね。

教えてくれたのは……川崎さちえさん

ネットオークションやリサイクルショップの利用歴が長く、メルカリをはじめとしたフリマアプリ歴も10年以上。NHK「あさイチ」などの情報番組やWebメディアで、経験に基づいたフリマアプリの賢い使い方を発信している。All Aboutフリマアプリガイド。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）