夫には隠された兄がいた!? 義両親の葬儀で初めて知った衝撃の事実。統合失調症を患う兄をひたすら隠し続けた家族の歪みと再生の物語【書評】
【漫画】本編を読む
『隠された家族』（のむ吉：著、小瀬古伸幸：監修/KADOKAWA）は、幸せな結婚生活の裏側にあった夫の秘密をきっかけに、家族の問題と向き合うことになる女性を描いたコミックエッセイである。
物語は、夫と穏やかな日常を送っていた主人公・愛美のもとに、義両親の事故の報せが届くところから動き出す。義父の葬儀に現れたのは、これまで一度も聞かされたことのない夫の兄だった。戸惑う愛美をよそに、夫やその家族はその存在について多くを語ろうとしない。やがて明らかになっていくのは、兄が長年家族の中で「隠されてきた存在」であった事実と、その背景にある「統合失調症」という病だった。 それは単なる秘密ではなく、家族全体が抱え込み、外から見えないようにしてきた現実であった。
本作で描かれる問題は、メンタルヘルスの重要性や家族の多様化が取り沙汰される現代においては決して特別なことではなく、むしろ「どこにでもあり得る現実」と言えるものではないだろうか。幸せそうな家庭の裏側にあるさまざまな事情や見えない葛藤こそ「普通の家族」という概念なのかもしれない。
「家族とは何か」という重い問いを読み手に投げかける。家族を守るための沈黙は、果たして正しかったのか。大切だからこそ、ときに厄介な「家族」という存在について考えさせられる作品だ。
文＝座美山佐須郎