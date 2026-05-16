夫には隠された兄がいた!? 義両親の葬儀で初めて知った衝撃の事実。統合失調症を患う兄をひたすら隠し続けた家族の歪みと再生の物語【書評】

夫には隠された兄がいた!? 義両親の葬儀で初めて知った衝撃の事実。統合失調症を患う兄をひたすら隠し続けた家族の歪みと再生の物語【書評】