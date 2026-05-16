長友佑都がW杯選出を受け涙を流した

FC東京に所属する元日本代表DF長友佑都は、森保一監督が発表した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人に選出された。

日本だけにとどまらず、アルゼンチンメディア「TyCスポーツ」も現地時間5月15日に報じている。同メディアは「予期せぬ感動的な光景を残した」と言及し、メンバー発表の瞬間に39歳のベテランDFが見せた熱い涙に注目している。

チームメイトとともに発表の様子を見守っていた長友は、自身の名前が読み上げられた瞬間に激しい感情を隠し切れなかった。「TyCスポーツ」は「lateral（サイドバック）は両手で顔を覆い、サッカー界最大の祭典への出場が確定した後の興奮を隠すことができなかった」と描写。その様子はソーシャルメディア上で瞬く間に拡散された。

驚きとともに、この劇的な瞬間を伝えた同メディアは「この歴史的な日本人選手の反応は、すぐにSNSで拡散された」と報道。さらに長友について「一貫したパフォーマンスと代表チームのユニフォームに対する強い絆を武器にキャリアを維持してきた」と、長年にわたり積み重ねてきた実績と代表への献身性を高く評価している。

W杯メンバー入りを果たした長友は、自身のSNSを通じてファンや関係者へ向けて「僕を信じてサポートしてくださった皆さん、どんな時も応援してくださった皆さんに心から感謝します」と綴った。「TyCスポーツ」は長友の言葉を紹介するとともに「感謝と野心のメッセージを共有した」と、ベテランDFが抱く次なる大舞台への強い決意に触れている。（FOOTBALL ZONE編集部）