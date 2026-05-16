子犬気分が抜けないゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「重たい癒しやね」「羨ましすぎます」「甘えん坊さんね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパとイチャイチャする大型犬→気持ちは『子犬のまま』で…まさかの『自分のデカさを全く理解していない光景』】

大型犬の愛が重すぎる

TikTokアカウント「mack2440」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『マック』くんの暮らしを紹介しています。

この日、マックくんが熱烈に甘えていた相手は、椅子に座るパパ。前足をパパの肩へ乗せると、そのままぎゅ～っと抱きつくように密着していたそうです。まるで「大好き！」を全身で伝えているかのような甘えっぷりに、見ているだけでほっこり。

パパも応えようと腕を回していたそうですが、マックくんはそれどころではありません。顔を近づけては積極的にペロペロ攻撃を開始。次から次へとキスを繰り出してくるため、パパはなかなか落ち着いて座っていられなかったのだとか。

子犬気分が抜けてない！？

どうやらマックくん、自分が「大型犬サイズ」になった自覚があまりない様子。子犬だった頃と同じ感覚で、全力で抱きついて甘えてくるそうです。そのため、パパは毎回ずっしりとした愛情を受け止めることに。

顔を近づけて甘えたり、ぴったり密着して離れなかったりと、その愛情表現はかなりストレートなのだとか。ときには身動きが取れなくなるほど甘えてくることもあるそうです。

ちょっぴり大変ではあるものの、こんなふうに無邪気に甘えてくれる時間は、きっと特別な幸せなのかもしれませんね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「絶対自分の大きさ分かってないよねw」「いつまでも気持ちは小犬なんだよね」「カラダがびよ～んってなっててかわいい」などさまざまなコメントが寄せられました。

その視線は反則級♡

マックくんは暇になると、ソファからじーっと視線を送ってくるそうです。しかも、その表情は上目遣いでどこか訴えたげ。「ねぇ、遊ぼう？」という気持ちがひしひし伝わってくるのだとか。

じっと見つめられると無視することはできず、投稿主さんもつい構ってしまうそうです。大きな体なのに甘え方はとっても健気。見ているだけでホッコリしてしまうワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「mack2440」には、マックくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mack2440」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。