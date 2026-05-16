栃木Cvs山形 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](CFS)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 13 大嶌貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 イ・ドンヒ
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
監督
横内昭展
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 13 大嶌貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 イ・ドンヒ
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
監督
横内昭展