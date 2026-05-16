[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](CFS)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 16 児玉潤

DF 5 奥井諒

DF 17 知念哲矢

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 88 升掛友護

MF 7 森俊貴

MF 20 ペドロ・アウグスト

MF 24 西谷和希

FW 8 山下敬大

FW 19 ダヴィド・モーベルグ

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 28 小西慶太郎

DF 32 小池裕太

DF 33 乾貴哉

MF 6 加藤丈

MF 13 大嶌貴

MF 18 加藤大

FW 23 吉田篤志

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 49 坂本稀吏也

MF 17 寺山翼

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

FW 9 高橋潤哉

FW 18 横山塁

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 2 イ・ドンヒ

DF 6 山田拓巳

DF 15 川井歩

DF 22 城和隼颯

MF 7 中村亮太朗

MF 23 田中祉同

MF 24 平賀大空

MF 88 タリソン・アウベス

監督

横内昭展