【漢字クロスワードパズル】語彙力が試される！ □に入る漢字は？ 毎日の営みがヒント
ひらめきと語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。
・学□
・□地
・先□
・□活
ヒント：日々を過ごすことや、学ぶ人々を指す言葉に関係する「毎日の営み」に深く関わる一字です。
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▼解説
空欄に「生」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・学生（がくせい）
・生地（きじ）
・先生（せんせい）
・生活（せいかつ）
今回の正解は、日々の暮らしを表す「生活」や、学びの場にいる「学生」「先生」など、日常に密着した漢字でした。また、「生地」は衣服の材料やパンの種など、さまざまな場面で使われる言葉ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くような感覚で、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・学□
・□地
・先□
・□活
ヒント：日々を過ごすことや、学ぶ人々を指す言葉に関係する「毎日の営み」に深く関わる一字です。
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正解：「生」正解は「生」でした。
▼解説
空欄に「生」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・学生（がくせい）
・生地（きじ）
・先生（せんせい）
・生活（せいかつ）
今回の正解は、日々の暮らしを表す「生活」や、学びの場にいる「学生」「先生」など、日常に密着した漢字でした。また、「生地」は衣服の材料やパンの種など、さまざまな場面で使われる言葉ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)