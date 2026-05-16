SKY-HI『BMSG FES’25』よりRYUHEI（BE:FIRST）＆STARGLOWのメンバーとコラボした「14th Syndrome -remix-」ライブ映像公開
SKY-HIが、4月10日に発売されたライブDVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』より、「14th Syndrome -remix- feat. RUI （STARGLOW）, TAIKI（STARGLOW）, KANON（STARGLOW）, RYUHEI（BE:FIRST)」のライブ映像を公開した。
■「14th Syndrome -remix-」は、“20年後の自分”をテーマに制作した楽曲
4月15日にリリースされたSKY-HIの最新アルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』、およびEP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』にも収録されているこの楽曲は、☆Taku Takahashiがプロデュースし、“20年後の自分”をテーマに制作した一曲。
遊び心溢れる変幻自在なトラックと、ポジティブなヴァイブスに満ちたグルーヴが光るポップチューンとなっている。
■リリース情報
2026.04.10 ON SAL
Various Artists
DVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』
2026.04.15 ON SALE
SKY-HI
ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』
2026.04.15 ON SALE
SKY-HI
DIGITAL EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』
■【画像】SKY-HIのアーティスト写真
■関連リンク
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/